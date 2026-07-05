Reprezentacija Srbije izgubila je u finalu Svetskog prvenstva od Amerike, ali je pokazala da ima svijetlu budućnost.

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Reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu za košarkaše do 17 godina. U finalu "orlići" nijesu uspjeli da iznenade favorizovanu selekciju Sjedinjenih Američkih Država, koja je slavila rezultatom 107:81.

Ipak, mladi srpski košarkaši pružili su dostojan otpor i borili se do posljednjeg trenutka, iako je pobjednik bio praktično odlučen početkom treće četvrtine.

Vidi opis Ovih 12 momaka je donijelo Srbiji srebro na Svjetskom prvenstvu: Kusturica lider bez premca! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ekipa selektora Stevana Mijovića tako je, nakon prošlogodišnjeg zlata na Evropskom prvenstvu, osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu, potvrdivši da pred sobom ima veoma talentovanu generaciju i svijetlu budućnost.