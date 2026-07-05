Srpski košarkaš Bogoljub Marković imao je nekoliko poteza u Ljetnoj NBA ligi koji su privukli pažnju publike

Izvor: Screenshot/YouTube/@MrBuckBuckClips

Mladi srpski košarkaš Bogoljub Marković imao je nekoliko sjajnih poteza u prvom meču u NBA dresu. Sad brani boje Milvokija, a utakmica protiv Golden Stejt Voriorsa pomogla mu je da dođe u prvi plan i postane jedan od najefikasnijih igrača na meču.

Marković je zabilježio 16 poena, imao je i sedam skokova i tri asistencije za 25 minuta. Potezi koji su za Bogoljuba bili svakodnevica u ABA ligi, sad su privukli pažnju i u NBA ljetnom takmičenju. Momak iz Srbije mirno je čekao svoju priliku, kad ga je Rafael Kastro pronašao u korneru, a Bogoljub Marković potom nastavio prodor ka košu rivala i na polaganju došao do poena i tako nadmudrio čitavu odbranu rivala.

Pogledajte poteze Bogoljuba Markovića u NBA ligi:

Potezi Bogoljuba Markovića u NBA ligi Izvor: YouTube/@MrBuckBuckClips

U drugoj akciji Bogoljub Marković je protrčao kroz sredinu terena, a pronašao ga je Kira Luis. Ono što je privuklo pažnju bio je potez karakterističan za Nikolu Jokića. Bogoljub Marković, koji je do skoro nosio dres Mege, igrao je leđima protiv rivala iz Voriorsa, a kako mu je fizička prednost to dozvolila - odgurao je svog čuvara i stigao do koša gdje je postigao nove poene za Milvoki.

Vidi opis Potezi Bogoljuba Markovića oduševili NBA: Pogledajte kako je Srbin zaludio Amerikance Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press, Marko Metlas/Sportida Br. slika: 11 11 / 11

Ono što je ostao problem Bogoljuba Markovića i u NBA ligi jesu lične greške. Srpski as ih je nanizao šest u ovom meču, ali nema sumnje da će se i taj segment igre talentovanog Užičanina popraviti u najjačoj ligi na svijetu. Milvoki naredni meč igra protiv Bruklina u nedjelju od 21 sat.