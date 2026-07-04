Sad već bivši košarkaš Partizana Isak Bonga postaće igrač Panatinaikosa

Izvor: MN Press

Bivši košarkaš Partizana Isak Bonga karijeru nastavlja u Panatinaikosu, prenosi BasketNews. Njemački reprezentativac platio je 700.000 eura kako bi raskinuo ugovor sa crno-bijelima i preselio se u Atinu, gdje će sarađivati sa trenerom Željkom Obradovićem.

Bonga će potpisati višegodišnji ugovor koji sadrži i NBA izlaznu klauzulu, što mu omogućava povratak u najjaču ligu svijeta svakog ljeta.

Tokom prošle sezone u dresu Partizana prosječno je bilježio 10 poena, 5,6 skokova i 1,5 asistencija po utakmici, a važio je za jednog od ključnih igrača ekipe.

Prije dolaska u Evropu 2022. godine, Bonga je nastupao u NBA ligi za Los Anđeles Lejkerse, Vašington Vizardse i Toronto Reptorse.