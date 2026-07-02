Dilan Osetkovski sada i zvanično više nije košarkaš Partizana.

Izvor: MN Press

Dilan Osetkovski više nije igrač Partizana. Njegov menadžer Miodrag Miško Ražnatović se oglasio na tviteru i objavio je da je centar koji je prošle sezone nastupao za crno-bijele iskoristio šansu da izađe iz ugovora i da je sada slobodan igrač. Što se tiče njegove naredne destinacije ona će biti poznata u toku naredne nedelje.

Amerikanac koji ima i njemačke papire prošle sezone je u Evroligi bilježio 6.7 poena, 3 skoka, 1 ukradenu loptu i 1 asistenciju po meču. Bio je uglavnom opcija sa klupe kako na poziciji krilnog centra tako na nekim mečevima i kao centar.

Osetkovski je počeo karijeru u Ulmu, igrao je za Gentingen, Asvel, Unikahu pre dolaska u Partizan. Tokom prošle sezone bilo je mnogo bure oko njegovog angažovanja u Partizanu iz nekoliko razloga.

Željko Obradović je javno rekao po odlasku iz kluba da nije imao u planu Osetkovskog u prelaznom roku, a kasnije je tokom sezone bio supendovan neko vrijeme zbog ranijih problema sa doping testom iz vremena kada je nastupao za Unikahu,

(MONDO, N.L.)