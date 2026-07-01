Dvejn Vašington mogao bi da postane novi košarkaš Bajerna

Izvor: MN Press

U ekipi Bajerna, koju je doskora vodio Svetislav Pešić, najavljene su brojne promjene. Kako trenutno stoje stvari, u klub iz Minhena mogao bi da stigne Dvejn Vašington, javlja Basketnjuz.

Bivši košarkaš Partizana, koji se nedavno oprostio od kluba, već je viđen u Bavarskoj. Ujedno, plan je da Vašington zamijeni iskusnog Stefana Jovića, sa kojim se klub rastao. I ne samo rođeng Nišliju, u Minhenu više ne računaju ni na Nenada Dimitrijevića, Ksavijera Ratan-Mejsa, Ajzeu Majka i Leona Kracera.

Ajzea Majk postaće dio Bahčešehira koji će s klupe voditi legendarni Aleksandar Đorđević. A kada je u pitanju makedonski plejmejker Nenad Dimitrijević, koji godinama golica maštu Grobara, on je na meti Arisa. Kada je u pitanju Stefan Jović, on je u Bajern stigao kao zamjena za povrijeđenog Rokasa Jokubaitisa i prosječno je bilježio 5,3 poena i 4,3 asistencije po susretu. S obzirom na to da broji 36 godina, vrlo je moguće da će reprezentativac Srbije patike okačiti o klin.

Zbog toga u Bajern stiže zamjena. Dvejn Vašington dolazi iz Partizana, u kojem je bilježio skoro 15 poena, 1,5 skokova i 2,5 podeljenih lopti za 22 minuta na terenu. Doduše, nije navedeno pod kojim uslovima Amerikanac stiže u Bavarsku, ali je zanimljivo to da je Vašington rođen u Njemačkoj, u Frankfurtu, pa bi eventualni pasoš mogao da mu omogući da zaigra za ovu reprezentaciju u nekom narednom periodu.