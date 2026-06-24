U Crvenu zvezdu uskoro bi mogao da stigne Alesandro Pajola iz Virtusa

Izvor: 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda i Miloš Teodosić naporno rade na pojačanjima, a među zvučnim imenima ističe se Alesandro Pajola (26) iz Virtusa. Kako italijanski mediji javljaju iz Bolonje, na Mali Kalemegdan mogao bi da stigne iskusni Italijan.

Poznato je da Pajola neće nastaviti karijeru u Virtusu, a bivši kapiten za sledeću stanicu mogao bi da ima Beograd. Italijan se, prema navodima tamošnjih medija, dogovorio sa klubom iz Beograda i uskoro bi trebalo da postane igrač Crvene zvezde.

Takođe, kako se navodi, Miloš Teodosić imao je ključnu ulogu u ovom transferu, u kojem je bivšeg saigrača uspio da ubijedi da promijeni sredinu. Prema tome, klasični plejmejker, koji crveno-bijelima nedostaje posle odlaska Kodija Miler-Mekintajera, uskoro bi trebalo da zaduži opremu i postane dio tima Ibon Navara.

Crveno-bijeli imaju u planu i dolazak Krisa Džonsona, takođe na poziciji organizatora igre. Spominje se i dolazak Šejna Larkina iz Efesa. Trenutno nema zvanične potvrde ni za jedno od navedenih imena, osim trenerskog, pošto će ekipu voditi Španac Ibon Navaro.