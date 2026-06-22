Sterling Braun je sada zvanično napustio KK Partizan.

Izvor: MN Press

Sterling Braun više nije košarkaš Partizana! Amerikanac koji je dvije sezone nosio crno-bijeli dres napustiće Beograd i uz obeštećenje će otiši u drugi klub. Iako u svojoj zvaničnoj objavi Partizan nije naveo gdje Sterling Braun ide pretpostavlja se da će nastaviti karijeru u redovima Žalgirisa.

Sterling Braun je nakon četiri godine na koledžu SMU izabran kao 46. pik na NBA draftu 2017. godine od strane Filadelfije. Igrao je u najjačoj ligi svijeta za Milvoki, HJuston, Dalas i Los Anđeles Lejkerse, kao i u razvonoj ligi za nekoliko ekipa.

Nakon toga se preselio u Evropu i posle jedne sezone u Albi prešao je u redove Partizana. Uspio je da osvoji ABA ligu prošle sezone sa crno-bijelima.

Sterling Braun nastavlja karijeru u drugom klubu. Nakon dve sezone u crno-belom dresu, doskorašnji bek Partizana Mozzart Bet će uz dogovoreno obeštećenje promeniti sredinu i nastaviti karijeru u drugom timu.



Srećno SB!✊pic.twitter.com/a0AeDUJjjs — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)June 22, 2026

Za sada znamo da je osim njega Partizan napustio Dvejn Vašington koji još traži novi klub kao i Nik Kalates koji je potpisao za PAOK. Vidjećemo da li će igrači poput Džabarija Parkera, Dilana Osetkovskog, Isaka Bonge i Alekseja Pokuševskog za koje se pričalo da bi mogli da napuste ekipu, takođe otići iz Beograda.

(MONDO)

(MONDO)