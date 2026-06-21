Crnogorski reprezentativac stiže iz SC Derbyja

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaški klub KK Budućnost Voli nastavlja sa formiranjem tima za narednu sezonu, a novo pojačanje „plavo-bijelih“ je crnogorski reprezentativac Emir Hadžibegović, koji u podgorički klub stiže iz KK SC Derby.

Hadžibegović je sa Budućnošću potpisao ugovor na dvije godine, čime će dodatno osnažiti roster ekipe pred izazove koji je očekuju u domaćim i regionalnim takmičenjima.

Dolazak doskorašnjeg igrača SC Derbyja ima i posebnu simboliku, s obzirom na to da prelazi iz jednog podgoričkog kluba u drugi. Ipak, u Budućnosti ističu da iza transfera stoje prije svega sportski razlozi, jer Hadžibegović dobro poznaje ABA ligu, uslove igranja u Podgorici i atmosferu koju donosi dvorana Morača.

Kao reprezentativac Crne Gore, Hadžibegović u redove „plavo-bijelih“ donosi kvalitet, iskustvo i dodatnu širinu u rotaciji, a očekuje se da se odmah uklopi u sistem igre podgoričkog kluba.

Transferom u Budućnost, Hadžibegović će u narednoj sezoni imati zadatak da pomogne ekipi u ostvarenju ambicioznih ciljeva na domaćoj i regionalnoj sceni.