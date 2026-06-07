Francuski centar ostaje u plavo-bijelom dresu

Izvor: KK Budućnost Voli

Klub iz Podgorice postigao je dogovor sa iskusnim košarkašem o nastavku saradnje, čime je dodatno učvrstio unutrašnju liniju pred izazove koji slijede.

Butsijel je prošlog ljeta stigao u Podgoricu i veoma brzo postao važan dio ekipe. Svojom energijom, čvrstinom u reketu i bogatim evropskim iskustvom donio je dodatnu stabilnost pod obručima na obje strane terena.

"Nastavkom saradnje, Budućnost Voli zadržava igrača koji je tokom prethodne sezone pokazao kvalitet, profesionalizam i posvećenost plavo-bijelim bojama. Na obostrano zadovoljstvo, zajednička priča se nastavlja. Jerry, on continue ensemble", stoji u saopštenju Budućnost Volija.