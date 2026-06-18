Podgoričani su objavili dolazak Ajversona Molinara, dosadašnjeg beka Kluža - igrača kojeg dobro znaju navijači "plavih".

Izvor: KK Budućnost Voli

Stiglo je prvo pojačanje u KK Budućnost Voli.

Podgoričani su objavili dolazak Ajversona Molinara, dosadašnjeg beka Kluža - igrača kojeg dobro znaju navijači "plavih".

"Molinara ne dočekujemo kao nepoznato ime. Naprotiv, u Moraču dolazi košarkaš kojeg smo tokom prethodne sezone dobro upoznali, prvo kroz Evrokup, a zatim i kroz seriju važnih ABA duela sa Klužom. Pamti se posebno martovsko veče u Podgorici, kada je u osmini finala Evrokupa ubacio 34 poena i odigrao jednu od najboljih utakmica sezone, ali i čitav niz susreta koji nam je pokazao kakav profil beka dovodimo", navodi Budućnost.

U saopštenju se dodaje:

"U dresu Kluža je tokom sezone pokazao da može da bude ozbiljan napadački oslonac i u evropskoj košarci. U Evrokupu je bilježio 12,9 poena i četiri asistencije po utakmici, a protiv nas je potvrdio i ono što se vidjelo tokom čitave godine: u velikim mečevima ne bježi od lopte ni od odgovornosti".

Molinar, reprezentativac Paname, bio je na koledžu Misisipi Stejt, a u Evropi je prije Kluža igrao u izraelskom Hapoelu Ber Ševi.