Košarkaški klub Budućnost VOLI osigurao je petogodišnji ugovor sa Evrokupom, čime će nastupati u ovom takmičenju najmanje do kraja sezone 2030/31.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgorički „plavi” našli su se među 22 kluba kojima je dodijeljena dugoročna licenca, postavši dio projekta proširenja takmičenja na ukupno 32 ekipe.

Prema novom formatu, timovi će već od naredne sezone biti raspoređeni u četiri grupe, a po četiri najbolja sastava iz svake izboriće plasman u nokaut fazu.

Promjene se odnose i na završnicu takmičenja, pa će se od osmine finala pa sve do finala sve plej-of serije igrati na dvije ostvarene pobjede.

Izvor: eurocupbasketball.com