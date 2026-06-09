Nakon sunarodnika Džerija Butsijela, Flečera Megija i trenera Andreja Žakelja, na vjernost crnogorskom klubu obavezao se i iskusni francuski krilni igrač.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Novi dan, novi potpis – KK Budućnost Voli objavio je da je i Aksel Butej stavio paraf na produžetak saradnje.

Nakon sunarodnika Džerija Butsijela, Flečera Megija i trenera Andreja Žakelja, na vjernost crnogorskom klubu obavezao se i iskusni francuski krilni igrač.

“Butej je prošlog ljeta stigao u Podgoricu, a tokom sezone pokazao je kvalitet, iskustvo i profesionalizam koji su ga učinili važnim dijelom našeg tima.

Svojom svestranošću donosio je ekipi doprinos u različitim segmentima igre. Pouzdan šut sa distance, dobra rješenja u napadu i odgovorna igra krasili su ga tokom cijele sezone.

Iskusni francuski košarkaš i u narednom periodu biće dio plavo-bijele porodice, a raduje nas što ćemo zajedno nastaviti put koji smo započeli prošlog ljeta”, saopštio je polufinalista ABA lige.

Butej je u regionalnom takmičenju prosječno bilježio 10,7 poena, 3,4 skoka i 1,6 asistenciju, a slične brojke imao je i u Evrokupu.