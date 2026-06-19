Jedna od meta Crvene zvezde za narednu sezonu je košarkaš Valensije Met Kostelo. Ibon Navaro ga odlično poznaje.

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Crvena zvezda bi novo pojačanje mogla da nađe upravo u Španiji. Na meti je košarkaš Valensije Met Kostelo (32) koji je tamo već dvije godine. Njega novi trener srpskog tima Ibon Navaro odlično poznaje i mogao bi da bude jedno od pojačanja za predstojeću sezonu.

"Kostelo je blizu dolaska na Mali Kalemegdan i slovi za najrealniju opciju na tržištu. Ono što olakšava posao je to što je i sam igrač izrazio želju da zaigra u Zvezdi. Projektovan je kao luksuzna treća opcija u rotaciji koja donosi vrhunsku taktičku fleksibilnost kroz širenje reketa i odličan šut za tri poena. To automatski prazni reket i ostavlja prostor za bekove da napadaju obruč, a ima i dobru vezu sa bivšim saigračem iz Baskonije Čimom Monekeom", navodi se u tekstu "Sportskih".

U istom tom tekstu se ističe i da crveno-bijeli traže i još jedno pojačanje na poziciji pet jer je izvjestan odlazak i Hasijela Rivera.

"Pored Izundua i potencijalnog dolaska Kostela traži se još jedan, startni centar. Profil tog igrača je strogo definisan, zahtjeva se izuzetno mobilan centar sposoban da trči u tranziciji i da agresivno iskače na protivničke bekove. Potencijalna rješenja paralelno se skeniraju u Evropi i Americi. Trener Navaro još uvijek nije stigao u Beograd, ali iza kulisa radi i u intenzivnom je kontaktu sa menadžmentom kluba u koordinaciji sa sportskim direktorom Milošem Teodosićem, skauting službom i ostatkom trenerskog tima se 'češlja' cjelokupno tržište u potrazi za najboljim mogućim rješenjima", stoji u tekstu.

Ko je Met Kostelo?

Met Kostelo je rođen u Americi i tamo je išao u srednju školu Auburn, pa na koledž Mičigen Stejt. Nije izabran na NBA draftu, pokušao je da se probije do najjače košarkaške lige na svijetu i u tome nije uspio. Bio je kratko u San Antoniju i njihovom razvojnom timu sa kojim je osvojio i Razvojnu ligu. Poslije toga je "prešao okean" došao u Avelino, pa je igrao u Gran Kanariji i Baskoniji prije prelaska u Valensiju.

Inače, igra za reprezentaciju Obale Slonovače pošto je naturalizovan. Igrao je za njih tokom Afrobasketa 2021. godine i pomogao im je da osvoje srebro, zlato je pripalo Tunisu (78:75). Ove godine je u Evroligi imao prosjek od 6,2 poena, 3,8 skokova i šut za tri od skoro 40 odsto (39,5).