Sezonski komunalni radnik Marin Pirija vratio je novčanik Goranu Dragiću nakon što ga je pronašao na plaži na Jadranu. Bio je pošten i vratio ga, a onda ga je Dragić pozvao i dao mu posebnu kovertu čiji ga je sadržaj iznenadio.

Izvor: Nik Erik Neubauer / imago sportfotodienst / Profimedia

Nekada sjajni slovenački košarkaš Goran Dragić prije nekoliko godina je tokom ljetovanja na Jadranu izgubio novčanik i imao je nevjerovatnu sreću da mu se samo nekoliko sati kasnije vrati u ruke. Dragić je ljetovao u Hrvatskoj, konkretno na Murteru, a iako se od kartica, keša i dokumenata odmah oprostio i bio siguran da neće pronaći novčanik, ubrzo je opet sve bilo na svom mjestu zahvaljući Marinu Piriji.

U pitanju je sezonski radnik komunalnog preduzeća u Hrvatskoj koji je čistio plažu Slanicu i pronašao novčanik pun novca, a kada je pogledao ličnu kartu i vidio da se radi o Goranu Dragiću - odmah je pokušao da pronađe legendarnog košarkaša i da mu vrati njegove stvari.

"Bilo je oko 6.30 sati ujutro. Skupljao sam smeće od Slanice prema Podraduču, kad sam na plaži kod restorana Morski pas ugledao odloženi novčanik. Pogledam unutra, vidim tri-četiri različite valute, lična karta, nekoliko bankovnih kartica, pasoš, zdravstvena knjižica, potvrdu o donoru organa...", pričao je pošteni momak Marin Pirija prije deset godina za lokalni portal "Rudinapress" i znao je odmah šta će uraditi na kraju smjene: "Stavio sam u džep i nastavio čistiti plažu, pa sam na kraju smjene novčanik predao u upravu komunalnog preduzeća."

Kako je reagovao Goran Dragić?

Izvor: Instagram/the_1_dragon/printscreen

Nije dugo trebalo da stupe u kontakt sa Košarkaškim savezom Slovenije, koji im je dao broj telefona Gorana Dragića, a kada je proslavljeni košarkaš iz Slovenije čuo za to - pao mu je kamen sa srca.

Naravno, odmah je odlučio da se oduži Marinu Piriji: "Goran je za mene ostavio kovertu, u koju je stavio novac kao nagradu, broj telefona i poruku da bi se našao sa mnom", ispričao je sezonski radnik koji nije želio da otkrije o kojoj sumi novca se radi, a vrlo rado je prihvatio Dragićev poziv i otišao do njega sa suprugom i sinovima.

"Zahvaljivao je i ponavljao kako mu je sve bilo u novčaniku. Zamišljao je u koje je sve probleme mogao upasti kao stranac bez ijednog dokumenta, bez novca, kartica... Sinu se potpisao na loptu i dao još nekoliko autograma", dodao je radnik.

Ko je Goran Dragić?

Vidi opis Komunalac našao novčanik NBA zvijezde pun para: Vratio ga, pa zanijemio kad je vidio nagradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Nik Moder/Sportida/MN PRess Br. slika: 19 19 / 19

Goran Dragić (40) rođen je u Ljubljani i ima srpsko porijeklo, a nastupao je za Sloveniju sa kojom je bio šampion Evrope 2017. godine, ujedno i najbolji igrač turnira. Igrao je za Slovan, Mursiju, Olimpiju, a onda je kao 45. pik na draftu otišao u Finiks. Malo po malo, rasla je njegova uloga u NBA ligi, tako da se etablirao kao prvi izbor u Sansima posebno u drugom mandatu - između igrao za Hjuston - a zatim i u Majamiju. Na Floridi je igrao od 2015. do 2021. godine, a potom je imao epizode u Torontu, Bruklinu, Čikagu i Milvokiju.

Tokom svoje bogate karijere zaradio je preko 150 miliona dolara u NBA ligi, a prije dvije godine je u Ljubljani organizovao oproštajnu utakmicu na kojoj je pozvao svetske zvijezde poput Jokića, Bogdanovića i drugih i može se reći da je taj događaj bio organizovan svjetski.

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Zašto Dragić nije igrao za Srbiju?

Kao i Luka Dončić, tako je i Goran Dragić (i njegov brat Zoran) imao pravo da igra za reprezentaciju Srbije. Njegova izjava da je "i Srbin i Slovenac" podigla je buru u zemlji za koju je nastupao, Dragić je objasnio da tu nema ništa kontradiktorno i sporno.

"Ni meni (se ne čini da je kontradiktorno, prim. aut.). To ne znači da mi se sada Srbija odjednom sviđa i da ću da igram za Srbiju", poručio je Dragić i dodao potom svoj jasan stav: "Ne, moja država je Slovenija, ja sam tu odrastao i Slovenija mi je sve dala."

Jednostavno, Dragić je izabrao da igra za zemlju u kojoj je rođen i u kojoj je odrastao, a svojoj Sloveniji donio je i veliku radost kada je sa "zmajčekima" donio titulu na Eurobasketu 2017. godine. Baš protiv Srbije.