Plejmejker Jago Dos Santos bi mogao da se vrati u domovinu gdje bi dobio najveći ugovor u Brazilu.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Brazilski plejmejker Jago Dos Santos je napustio Crvenu zvezdu početkom aprila i pridružio se Virtusu iz Bolonje. Iako je odigrao neke zapažene partije u italijanskom klubu, ne uklapa se u ambicije za narednu sezonu i moraće da potraži novu sredinu.

Dos Santos je bio otpisan na kraju prošle sezone, a kako uprava crveno-bijelih nije uspjela da obezbijedi adekvatna pojačanja, vratili su Brazilca, da bi mu se ponovo zahvalili u finišu ove sezone.

Iako ponuda iz Evrope za sada nema, Jago bi mogao da potpiše istorijski ugovor u Brazilu, pošto mu je nekadašnji klub poslao ponudu koja se teško odbija.

Navodno je Flamengo Dos Santosu ponudio najveći ugovor u istoriji brazilske košarke, prenose tamošnji mediji. Kako se dodaje, pregovori su u toku i nije isključeno da se transfer uskoro obistini. Pretpostavlja se da je Jagu prioritet ostanak u Evropi, ali ako ne stigne zadovoljavajuća ponuda, alternativa nije nimalo loša.

Jago je seniorsku karijeru započeo 2016. godine u Paulistanu, odakle je prešao u Flamengo i tu se zadržao dvije godine. Uslijedio je prvi angažman u Evropi, u Ulmu, a partije u njemačkom klubu su ga preporučile Crvenoj zvezdi. Stigao je Brazilac na Mali Kalemegdan kao alternativni plej, ali u nedostaku boljih rešenja je često nosio veliki teret na leđima.

Lako je osvojio srca Delija harizmatičnom pojavom, a na kraju ih je kupio odlukom da se vrati u tim, iako mu je prethodno bilo saošteno da im nije potreban. Pred Jagom je sada velika odluka i ona će definitivno označiti prekretnicu u njegovoj karijeri.