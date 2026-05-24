Prethodnog ljeta postojala ideja o saradnji, ali sada je Miloš Teodosić još bliži ulozi u Crvenoj zvezdi.

Košarkaški klub Crvena zvezda nalazi se u veoma delikatnoj situaciji nakon poraza od Partizana u polufinalu ABA lige, rastanka sa Sašom Obradovićem i imenovanja Milana Tomića za privremeno rješenje pred Fajnal-for Košarkaške lige Srbije. Mnogo posla je pred crveno-bijelima u narednom periodu, a dio bi mogao da obavi nekadašnji prvotimac Miloš Teodosić!

Kako "Mozzart Sport" saznaje, bivši plejmejker Crvene zvezde pregovaraće sa Željkom Drčelićem oko povratka u klub u kojem je završio karijeru, na kraju prethodne sezone. Drčelić i Teodosić već su obavili prvi razgovor o eventualnoj saradnji, a nije tajna da se i prethodnog ljeta govorilo o funkciji koju bi u klubu mogao da obavlja jedan od najboljih evropskih igrača u ovom vijeku.

Crvena zvezda i Miloš Teodosić nisu uspjeli da nađu zajednički jezik prethodnog ljeta, iako je djelovalo da će odmah nakon završetka igračke Teo početi funkcionersku karijeru. Navijači su smatrali tada da se klub prelako odrekao bivšeg košarkaša, koji je posljednje godine u karijeri proveo baš u dresu voljenog kluba.

Za sada nije poznato do kakvog su zaključka došli Drčelić i Teodosić, odnosno šta je tačno ponuđeno bivšem košarkašu FMP-a, Olimpijakosa, CSKA iz Moskve, LA Klipersa i Virtusa. Teodosić bi vjerovatno želio široka ovlašćenja u sportskom dijelu, a pitanje je sa kim će sarađivati u tom sektoru - jer se traži dugoročno rješenje za klupu crveno-bijelih.