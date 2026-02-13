Nebojša Čović je želio da Miloš Teodosić i nakon igračke karijere ostane u Crvenoj zvezdi, što se nije dogodilo.

Izvor: MN Press

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović otkrio je da nema nikakav kontakt sa aktuelnim rukovodstvom Crvene zvezde, u čijim je strukturama mogao da zamisli Miloša Teodosića! Dok je Čović bio na čelu kluba sa Malog Kalemegdana, crveno-bijeli su uspjeli da "ukrste put" sa jednim od najboljih evropskih igrača u svojoj generaciji, pa je Teodosić u dresu voljenog tima završio karijeru.

Očekivao je Nebojša Čović da će Miloš Teodosić tu i ostati, da će dobiti ulogu u sportskom dijelu ili biti potpredsjednik voljenog kluba. To nije dogodilo, putevi Crvene zvezde i Miloša Teodosića razišli su se nakon što je plejmejker objavio kraj igračke karijere.

"Imao sam ga u vidu za vrlo visoku poziciju u Zvezdi. On je po meni morao da bude važan šraf kluba, potpredsjednik, za skauting, za dovođenje igrača, za cijelu tu sportsku analitiku. Mislim da su se oni dogovorili, a onda nisu ispoštovali taj dogovor i zato Teo nije tu. Njega ne treba da terate ništa, nego da mu date ono što on želi", rekao je Nebojša Čović u emisiji "Kida show".