Trener Toronta Darko Rajaković govorio je o srpskim mađioničarima sa loptom - Nikoli Jokiću i Milošu Teodosiću.

Srpski trener Darko Rajaković koji predvodi Toronto Reptorse u NBA ligi, na konferenciji za medije poslije pobjede protiv Orlanda spomenuo je Nikolu Jokića i Miloša Teodosića. Imali su trostruki MVP NBA lige i najbolji evropski plejmejker priliku da sarađuju u reprezentaciji, ali ostali smo uskraćeni da taj duo gledamo na klupskom nivou.

Jokić nikada nije krio koliko je bio impresioniran Teodosićem čije su asistencije obilježile jednu eru evropske košarke. Iako se nije proslavio "preko bare" i Amerikanci jako dobro pamte njegove lucidne poteze.

Jednom prilikom je Kevin Durent istakao da je dodavanje koje je izveo Miloš Teodosić na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine nešto najbolje što je vidio na košarkaškim terenima... Sada je Rajaković podsjetio kako su dvojica Srba najbolji dodavači na planeti, jedan centar, drugi plej.

"Znamo sve o dodavanjima. Najbolji visoki dodavač u istoriji igre je Srbin - Nikola Jokić, a najbolji dodavač među plejmejkerima u istoriji je Miloš Teodosić. To su momci koji su sposobni da testiraju utakmicu. Umiju da procijene šta može da funkcioniše u igri, a šta ne", rekao je Rajaković.

Poslije toga se osvrnuo i na napredak Skotija Barnsa koji postaje sve bolji razigravač.

"Sviđa mi se što kod Skotija vidim napredak u to segmentu i što razumije momenat kad treba da poentira, a kad da stane i iskreira nešto. Veoma je bitno pronaći taj balans."

Jokić se ugledao na Teodosića

Legendarni srpski košarkaš Miloš Teodosić završio je karijeru prošlog ljeta u dresu Crvene zvezde, a Nikola Jokić nije krio koliki uticaj je imao na njega.

"Kapitenu, odlaziš u legende! Šteta što mora da se završi takva karijera, ali bila je to karijera na kojoj svi koji igraju košarku – zavide. Kao navijač, hvala ti za sve medalje. Kao saigraču, hvala na vremenu provedenom zajedno. Bila je čast i zadovoljstvo dijeliti teren s tobom", rekao je Jokić.