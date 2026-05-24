Njujork Niksi razbili su Klivlend na gostovanju i na korak su do velikog finala NBA lige

Izvor: Jason Miller / Getty images / Profimedia

Njujork je na korak do velikog finala NBA lige. Na gostovanju je razbio Klivlend - 121:108. Ovaj trijumf znači da vode sa 3:0 u seriji u finalu Istoka i da ih samo još jedan trijumf dijeli od borbe za titulu sa boljim iz duela Oklahome i San Antonija (Tanderi vode sa 2:1).

Lideri Niksa bili su na visini zadatka i donijeli su prvi brejk u seriji. Džejlen Branson (30, 6as) i Mikal Bridžes (22, 6sk), bili su najbolji. Na drugojstrani je Evan Mobli dao 24, Donovan Mičel je imao poen manje.

Naredni meč igra se u Klivlendu i ako Kavsi ne upišu trijumf serija će biti završena već posle četiri utakmice. Probaće da izbjegnu "metlu".