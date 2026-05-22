Nakon što su u prvom meču uspjeli da se vrate iz 22 poena minusa, Njujork Niksi sada su rutinski pobijedili Klivlend.

Njujork Niksi vode sa 2:0 u finalnoj seriji Istočne konferencije nakon još jedne pobjede nad Klivlendom. Ponovo su sveli Kavse na mali broj poena i sada je trijumfom 109:93 Njujork slavio još jednom.

Ovoga puta je Džoš Hart blistao sa 26 poena, sedam asistencija i četiri skoka, ali imali su svoje veče i Džejlen Branson i Karl Entoni Tauns sa dabl-dabl učincima. Braoson je uz 19 poena imao 14 asistencija, a Tauns uz 18 poena i i 13 skokova. Mikal Bridžis je dodao 19 poena, OG Anunobi 14.

Kod Klivlenda je problem opet bio to što su Niksi besomučno napadali Džejmsa Hardena, što je prilično uspijevalo koliko god ga trener branio poslije meča. Na kraju je Harden dao svojih 18 poena, najbolji je bio naravno Donovan Mičel sa 26, a Džeret Alen je upisao dabl-dabl sa 13 poena i 10 skokova.

Sada se serija seli u Klivlend i moraće Kavalirsi da nađu neko rješenje jer čak i jedan poraz u sljedeća dva meča skoro sigurno donosi eliminaciju i kraj sezone.