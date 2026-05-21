U poznatom restoranu "Džeri" na Novom Beogradu danas oko 11.30 časova došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen vlasnik tog lokala. Istraga pucnjave ide u više pravaca, a prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Mondo, sumnja se da je likvidacija plaćena čak 100.000 eura.

Kako tvrdi izvor blizak istrazi, postoje indicije da je čitav napad detaljno pripreman danima unaprijed, kao i da je osumnjičeni koristio iznajmljeni stan u neposrednoj blizini mjesta pucnjave.

"Sumnja se da je napadač imao ozbiljnu logistiku. Navodno mu je za izvršenje ovog djela obećana velika suma novca, pominje se čak 100.000 eura. Istražuje se i ko je iznajmio stan u blizini restorana koji je, kako se sumnja, korišćen za pripremu i skrivanje pre napada", navodi izvor Kurira blizak istrazi.

Drama nakon pucnjave nije dugo trajala zahvaljujući prisebnosti pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice, koji se u tom trenutku slučajno našao u blizini, iako nije bio na dužnosti.

"Pripadnik SAJ-a bio je van dužnosti i slučajno se zatekao u prolazu kada su odjeknuli pucnji. Vidio je muškarca kako pokušava da pobjegne i odmah je reagovao. Krenuo je za njim i uspio da ga savlada do dolaska policijskih patrola", tvrdi izvor.

Prema riječima očevidaca, čitav kraj bio je blokiran za svega nekoliko minuta, dok je veliki broj patrola opkolio područje oko restorana.

"Sve je izgledalo kao scena iz filma. Policija je jurila kroz ulicu, ljudi su bili u panici i niko nije znao šta se tačno dogodilo", rekao je jedan od građana koji se zatekao u blizini.

Istraga je i dalje u toku, a policija provjerava da li je osumnjičeni imao pomagače.