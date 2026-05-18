Budvani su do finala, prvog nakon sedam godina, došli nakon boljeg izvođenja peteraca.

Vaterpolisti Jadrana i Budve igraće u finalu prvenstva Crne Gore.

Jadran, branilac titule, je i u revanšu na Škveru pobijedio Budućnost 19:8.

U Podgorici slavio je 23:9.

Primorac je regularni tok dobio 21:15 i izborio peterce, nakon što je Budva pred svojim navijačima slavila 18:9.

Uslijedili su peterci, u kojima je Budva bila preciznija.

Golman Budve Dragoljub Ćetković odbranio je šut Đuru Radoviću, a svi nakon njega bili su precizni.

Za Budvu pogađali su Nenad Dragović, Nebojša Vušković, Matija Brguljan, Mateja Asanović i kapiten Neđo Baštrica.

U ekipi Primorca precizni su bili Marko Mršić, Nikola Brkić, Marko Petković i Stefan Vidović.

Novljanima je to 16. finale nacionalnog šampionata i tražiće 14. titulu.

Budvani će 12. put igrati finale, a prvaci su bili 2011. i 2013. godine.