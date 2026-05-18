U džamiji u San Dijegu došlo je do masovne pucnjave, a područje je ubrzo blokirano od strane policije. Prema navodima lokalnih medija, ima poginulih i ranjenih, dok su hitne službe na terenu.

U džamiji u San Dijegu danas oko podne po lokalnom vremenu došlo je do masovne pucnjave. Na lice mjesta upućene su jake policijske snage koje su blokirale čitavo područje, dok lokalni mediji prenose da u napadu ima mrtvih i ranjenih.

Policija u San Dijegu saopštila je da je "prijetnja u islamskom centru neutralisana" nakon prijava o aktivnom napadaču u tom američkom gradu.

Incident se dogodio u Islamskom centru San Dijega, u naselju Klermont. Gradonačelnik San Dijega Todd Gloria izjavio je da je upoznat sa situacijom i da su hitne službe na terenu.

"Hitne službe su na licu mjesta i aktivno rade na zaštiti zajednice i obezbjeđivanju područja", naveo je on u objavi na društvenim mrežama.

Kancelarija guvernera Kalifornije Gavina Njusoma saopštila je da je on obaviješten o "razvijajućoj situaciji", dok se njegova kancelarija za vanredne situacije koordinira sa lokalnom policijom.

"Zahvalni smo prvim spasiocima koji rade na zaštiti zajednice i pozivamo sve da prate uputstva lokalnih vlasti", naveli su iz guvernerove kancelarije.

San Diego Police responded to reports of an active shooter at the Islamic Center of San Diego Monday afternoon.



Svjedok koji je govorio za CBS Njuz, partnera BBC-ja u SAD, rekao je da je čuo i do 30 pucnjeva, za koje je opisao da su zvučali kao iz poluautomatskog oružja. Kako je naveo, prvo je čuo oko desetak hitaca, zatim pauzu, pa još jedan niz pucnjeva.

On je dodao da je policija stigla za pet do deset minuta nakon poziva. Prema njegovim riječima, džamija je posebno posjećena tokom praznika, a napad se dogodio u trenutku kada u njoj nije bilo velikog broja ljudi.

"Dobro je što se nije dogodilo u petak, tada bi ulice bile pune ljudi", rekao je svedok.