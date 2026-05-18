To je danas saopšteno od strane njihovih advokata na ročištu u postupku koji se vodi pred podgoričkim Višim sudom za ubistvo Damira Hodžića i Adisa Spahića koje je izvršeno u oktobru 2020. godine u Spužu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir TV/screenshot

Marko Miljković i Veljko Belivuk zatražili su od Višeg suda u Podgorici da im se omogući da putem video linka uživo učestvuju u postupcima koji se vode protiv njih.

To je danas saopšteno od strane njihovih advokata na ročištu u postupku koji se vodi pred podgoričkim Višim sudom za ubistvo Damira Hodžića i Adisa Spahića koje je izvršeno u oktobru 2020. godine u Spužu.

Postupak vodi sudija Nikola Boričić, članovi sudskog vijeća su i sudija Veljko Radovanović i sudija Ivan Perović. Optužnicu zastupa specijalni tužilac Zoran Vučinić.

"Optuženi Marko Miljković se neposredno obratio sudu da učestvuje u ovom postupku. Nisu više ispunjene pretpostavke da mu se sudi u odsustvu. U ročištu za kontrolu ove optužnice bio je uključen putem video linka. On je dostupan nadležnim organima Crne Gore, sudu" kazao je advokat Nikola Laković koji zastupa Marka Miljkovića.

Advokatica Bojana Leković, koja zastupa Veljka Belivuka, obratila se sudu sa istim zahtjevom.

Ona je navela da je ostvarila kontakt sa Belivukom odlaskom u posjetu u zatvoru.

Navela je da će se sa ovim zahtjevom obratiti i Krivičnom vijeću Višeg suda Podgorica, predsjedniku Višeg suda Podgorica i Vrhovnom sudu.

Ona je navela da se postavlja pitanje da li se po ovom zahtjevu pristupa selektivno jer se u nekim slučajevima video link odobrava.

Sudija Nikola Boričić je kazao da se odbija ovaj predlog jer to nije u nadležnosti vijeća.

On je i advokata koji zastupa Marka Miljkovića uputio na Krivično vijeće Višeg suda.