U ponovljenom postupku pred Višim sudom Podgorica Dražen Vojvodić osuđen je na ukupno 40 godina zatvora zbog svirepog i podmuklog ubistva Vidaka Vujovića, piše "Dan".

On je optužen za krivično djelo ubistvo i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Novica Đikanović osuđen je pet godina zatvora za pomaganje i pola godine za nedozvoljeno držanje oružja.

Presudu je danas izrekao sudija Veljko Radovanović.

Podsjećamo, Povodom ubistva Vidaka Vujovića na optuženičkoj klupi našli su se već osuđivani Dražen Vojvodić i Novica Đikanović.

Podsjetimo, ubistvo se dogodilo 31. marta ove 2023, a tijelo je pronađeno 8. aprila oko 10 časova kada je mještanin obavijestio Uprava policije da je makadamskom putu ugledao ugljenisani leš.

Prema prvim navodima optužnice, Vojvodić i Đikanović su namamili Vidakovića da dođe u nenaseljeni dio Šteka. Vojvodić ga je, kako se sumnja, vozilom,,golf 5“ dovezao do tamo i ispalio najmanje četiri projektila iz pištolja marke,,CZ M57“, cal. 7,62 mm, fabričkog broja C-11295.

Vujović je, kako istraga naodi, bio živ i okrivljenom govorio,,nemoj“, a sve to je gledao Đikanović.

Nakon toga, VDT dalje navodi da su polili tijelo benzinom i zapalili, da bi potom zajedno napustili lice mjesta.