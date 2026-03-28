Nik Kalates je pogodio jednu od najvažnijih trojki u pobjedi Partizana, pa je to znao da proslavi sa pivom ispred svlačionice.

Košarkaši Partizana ostvarili su nevjerovatnu pobjedu u Beogradskoj areni. Poslije dva produžetka, 50 minuta igre i velikog preokreta iz dvocifrenog minusa, savladali su Valensiju – 110:104. Glavne uloge imali su Karlik Džouns i Sterling Braun, ali je Nik Kalates bio “tihi heroj”. Znao je to da proslavi – sa pivom u ruci.

Iskusni grčki plejmejker je za 29 minuta postigao devet poena, ali je upravo on pogodio jedan od ključnih šuteva za crno-bijele. Igrao se 43. minut, treći minut prvog produžetka, kada je Valensija imala pet poena prednosti (94:89). Vrijeme za napad je isticalo, Kalates je ostao u ćošku bez mnogo opcija, šutirao trojku preko ruke u padu i pogodio, smanjivši na 94:92 i vrativši nadu svom timu.

Poslije utakmice pronašao je i poseban način da proslavi veliki trijumf.

Ispred svlačionice je Kalates uzeo pivo i proslavio i veliku pobjedu i trojku koja je i te kako imala uticaj na konačan ishod ove utakmice.

Partizanu sada slijedi duel sa Bosnom u ABA ligi, pa derbi sa Crvenom zvezdom u okviru Evrolige.