Istovremeno, dodaju, potvrđena je odluka kojom je optuženi obavezan da oštećenoj Crnogorskoj komercijalnoj banci isplati iznos od 870.000 eura sa zakonskom zateznom kamatom počev od 31.05.2024. godine do konačne isplate, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Apelacioni sud odbio je kao neosnovanu žalbu branioca optuženog Stanka Kovačevića, izjavljenu protiv presude Višeg suda u Podgorici, dok je usvojio žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i preinačio navedenu presudu umjesto dvije na četiri godine zatvora, prenosi CdM.

“Tom odlukom optuženom Stanku Kovačeviću za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju izrečena je kazna zatvora u trajanju od četiri godine, umjesto izrečene kazne od dvije godine zatvora, koliko mu je izrekao Viši sud”, saopšteno je iz Apelacionog suda.

Istovremeno, dodaju, potvrđena je odluka kojom je optuženi obavezan da oštećenoj Crnogorskoj komercijalnoj banci isplati iznos od 870.000 eura sa zakonskom zateznom kamatom počev od 31.05.2024. godine do konačne isplate, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude.

“Iz stanja u spisima predmeta i izvedenih dokaza proizilazi da je optuženi kao glavni blagajnik filijale CKB u Herceg Novom zloupotrebom položaja pribavio protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu”, kazali su iz Apelacioog suda.

Apelacioni sud je ocijenio da je Viši sud u Podgorici u zakonito sprovedenom postupku pravilno i potpuno utvrdio sve odlučne činjenice, pravilno ocijenio izvedene dokaze i pravilno primijenio odredbe Krivičnog zakonika Crne Gore u odnosu na postojanje krivičnog djela i krivicu optuženog, prenosi CdM.

“Međutim, odlučujući o žalbi Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Apelacioni sud je našao da prvostepeni sud nije u dovoljnoj mjeri cijenio težinu izvršenog krivičnog djela, posebno imajući u vidu visinu pribavljene protivpravne imovinske koristi i stepen povrede zaštićenog dobra”, dodaju iz Apelacionog suda.

Ovaj sud je ocijenio da navedene okolnosti zahtjevaju strože kažnjavanje radi ostvarivanja svrhe kažnjavanja i jačanja povjerenja javnosti u zaštitu zakonitosti i odgovornosti u finansijskom poslovanju.