Američki košarkaš Džared Batler analizirao je aktuelnu situaciju u Crvenoj zvezdi i ozbiljan pad u igri u posljednjih mjesec-dva.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je razočarala svoje navijače i doživela je poraz od Cedevita Olimpije u gostima (92:86) što znači da će morati da igra "majstoricu" za prolaz u polufinale plej-ofa ABA lige. Imala je Zvezda lijepu prednost na pauzi od čak 11 poena, međutim počela je da "tone" u nastavku i to je domaćin izgubio. Da li je to opuštanje?

"Težak poraz. Iskreno, mislim da su oni u drugo poluvrijeme ušli sa više energije i više fizičke igre i preokrenuli utakmicu. Djelovalo je kao da nismo uspjeli da vratimo ritam. Dobar su tim, to je to", rekao je Batler za Meridian sport i kaže da "nema opuštanja".

Vidi opis Džared Batler tvrdi da Crvena zvezda nije u padu: "Nismo se mi opustili"

"Ne mislim da je to bio slučaj. U prvom poluvremenu smo igrali veoma dobro u napadu i sve je funkcionisalo. Nekad šutevi koje pogađaš u prvom poluvremenu ne ulaze u drugom, a oni su to iskoristili. Takva je košarka nekad. Pogodiš ili promašiš. Uzimali smo uglavnom iste šuteve kao ranije, samo ih ovog puta nismo pogodili".

Prema njegovim riječima, recept je da ekipa ima energiju ima svih 40 minuta i to mora da se dogodi u petak u hali "Aleksandar Nikolić", kada će opet Batler imati ulogu plejmejkera jer nema Kodija Miler-Mekintajera.

"Definitivno je drugačiji osjećaj, ali mislim da se još uvijek prilagođavamo i pronalazimo rješenja u hodu. Jednostavno pokušavamo da pohvatamo sve kako sezona ide dalje", rekao je Batler bez pretjerane analize zašto je došlo do pada u igri Zvezde: "Teško je to reći. Očigledno je da se regularni dio sezone nije završio onako kako smo željeli, ali ne znam da li bih rekao da ne igramo dobro. Sezona je takva, ima uspona i padova, pobjeda i poraza".

Da li su problem povrede? Sada se i Ebuka Izundu žalio: "Teško je, naravno. Ali sljedeći igrač mora da iskorači. Svi mogu da igraju, svi su talentovani, ali jeste teško. To je nešto što moramo da prevaziđemo", zaključio je Amerikanac.

