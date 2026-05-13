Rukometna reprezentacija Crne Gore sjutra (18) u “Mtel dvorani Morača” dočekuje Sloveniju u prvom meču baraža za Svjetsko prvenstvo.

“Lavovi” sanjaju odlazak na treće Svjetsko prvenstvo, ali neće biti lako – u Podgoricu dolazi jedna od najboljih evropskih selekcija, poručio je Miloš Vujović.

“Očekuju nas dva duela protiv jake reprezentacije. Možemo reći da je to danas jedna od najboljih ekipa u Evropi. Mislim da će biti teško. Kao što ste mogli da vidite na Evropskom prvenstvu, kada smo protiv njih odigrali najbolju utakmicu, mi smo dali sve od sebe, ali na kraju nismo slavili zato što su bili kvalitetniji. U određenim momentima utakmice su imali više fokusa, energije i na kraju pobijedili. Nadam se da ćemo u sljedeća dva duela popraviti greške sa Evropskog prvenstva, sagledati neke detalje, izvući pouke iz toga i meča i nadam se bolje pripremiti za sljedeća dva duela”, poručio je Vujović uoči sjutrašnjeg duela.

“Da se ja pitam više bih volio da je revanš u Podgorici, jer je lakše odigrati posljednji duel pred svojim navijačima. Moramo da prihvatimo realnost i prvi meč u ‘Morači’ odigramo na najbolji mogući način, maksimalno koncentrisano do samog kraja, da pokušamo da izvučemo što bolji rezultat, kako bismo imali veće ambicije da odigramo duel u Sloveniji”, istakao je Vujović.

Crna Gora je na Evropskom prvenstvu odigrala meč protiv Slovenije i taj duel izgubila 41:40, piše CdM.

“Dobro ih poznajemo, ozbiljna su ekipa, imaju vrlo visoke ambicije kada je riječ o Svjetskom prvenstvu. Dolaze da nas pobijede, ali sam siguran da mi nećemo to tek tako dozvoliti. Mislim da imamo velike šanse, samo ako budemo poštovali ono što se dogovorimo, ako budemo maksimalno koncentrisani i pripremlljeni”, zaključio je Miloš Vujović.