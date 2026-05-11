Minesota je izjednačila seriju na 2:2 zahvaljujući isključenju Viktora Vembanjame.

Viktor Vembanjama je isključen posle samo četiri minuta utakmice i na taj način je "pomogao" Minesoti da dođe do pobjede prethodne noći 114:109. Samim tim, Minesota je izjednačila rezultat u seriji na 2:2, što je malo ko očekivao s obzirom na to koliko povređenih igrača ima trener Kris Finč.

Vembanjama je u borbi za posjed laktom udario u lice Naza Rida, što je posle pregledanja snimka označeno kao faul za isključenje, s tim da mladom košarkašu iz Francuske u prvi mah nije bila jasna sudijska odluka. Pogledajte:

Bez njega na parketu malo ko je očekivao da Spursi mogu nešto, ali su su se zapravo jako dobro držali i izgubili su u drami. Veći doprinos dali su bekovi, tako da su Foks i Harper dali po 24 poena, Kesl je dodao još 20, ali nije bilo one uobičajene defanzivne mirnoće kao kada je Vembanjama u reketu.

Minesotu je predvodio Edvards sa 36 poena, Naz Rid je ubacio 15, Mekdenijels 14, a dvocifreni su bili još Rendl sa 12, Gober sa 11 i Dosunmu sa 10 poena.

Prethodne noći vidjeli smo inače još jednu "metlu" u ovom plej-ofu. Niksi su pobedili Filadelfiju 144:114 i tako sa 4:0 ostvarili plasman u finale Istoka, gdje čekaju boljeg iz duela Detroita i Klivlenda. Tamo je trenutno 2:1 za Pistonse i sve je izvjesnije da ćemo njihov duel gledati u finalu.