Đoan Penjaroja povjerio se Špancima da još nije imao priliku da priča sa Željkom Obradovićem iz samo jednog jedinog razloga, dok djeluje da sa crno-bijelima planira tim za iduću sezonu.

Izvor: MN Press

Trener Partizana Đoan Penjaroja stigao je zimus u klub i prihvatio se vrlo teškog posla zamijenivši Željka Obradovića koji je otišao uz mnogo tenzije. Ne samo zbog njegove trenerske veličine, nego i zbog odnosa koji je imao s navijačima, Penjaroja je znao da ga čeka najteži izazov u karijeri i malo po malo uspio je da se izbori.

Kako ističe u intervjuu za španske medije, Penjaroja je planirao da obavi jedan temeljan razgovor sa Obradovićem, ali da za sada to nije uspio da postigne, što ne znači da neće kada se sezona završi.

"Još uvijek ne, ali planiram. Kada sam stigao, nisam želio dodatne informacije ni sa jedne strane, želio sam da se fokusiram na svoj posao i svoju ideju. Sa Željkom imam dobar odnos, ali se još nismo sreli. Uskoro ćemo sigurno razgovarati", ispričao je Penjaroja za "Gigantes".

"Bez obzira na moje poštovanje prema njemu kao treneru, on je legenda Beograda. I jasno je da, ako neko želi dobro Partizanu, onda je to on, jer je Partizan dio njegovog života. Možda je moja greška što ga nisam pozvao ranije, ali ritam utakmica je potpuno ludilo", priznao je španski trener koji priznaje da je situacija bila izuzetno napeta od kada je stigao u prestonici, a dugo mu je trebalo da izađe iz tog ritma.

"Navijači, koji su vjerovatno najbolji na svijetu, tamo vas ili vole ili mrze. Sve to nije pomagalo. A najvažnija stvar, bez ikakve sumnje, bila je činjenica da je najveća legenda srpske košarke, Željko Obradović, napustio klub. Zatekao sam otprilike ono što sam i očekivao, možda čak i malo intenzivnije, jer tek kada dođete tamo počnete da shvatate kako ljudi funkcionišu, kakva je njihova strast i emocija prema klubu. Iz naše perspektive to ponekad deluje preterano, ali vam vremenom postane jasno šta zapravo znači biti trener Partizana", istakao je Đoan Penjaroja.

Da li Penjaroja ostaje u Partizanu?

Kako je rekao, zatekao je dosta problema, lošu atmosferu koja je dovela do "stvaranja navika i ponašanja koja nisu bila dobra za funkcionisanje ekipe", pa je primijetio da je svako individualno "čuvao samog sebe". Njegov je zadatak bio da polako uvede određene navike i da od grupe igrača napravi tim.

Šta dalje? Spominje se interesovanje Efesa i Bajerna za njega, a čini se da Penjaroja gleda u budućnost sa crno-bijelima: "Ljeta su uvijek komplikovana. Postoji osam, devet ili deset klubova sa mnogo većom ekonomskom moći od nas. Ono što želimo jeste tim koji funkcioniše kao cjelina, koji prenosi energiju i borbenost na koju će naši navijači biti ponosni. Produženje ugovora Karliku Džonsu je odlična vijest za nas, a sada ćemo vidjeti šta će biti sa igračima koji imaju NBA opcije. Najvažnije je da imamo jasnu ideju kako želimo da izgledamo kao tim. Mislim da i klub i ja to veoma dobro znamo", zaključio je.