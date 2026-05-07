Španski trener Đoan Penjaroja uspio je da "preporodi" Partizan poslije teške situacije i odlaska Željka Obradovića, međutim sada stižu informacije da bi mogao da ode iz kluba.

Za njegove usluge raspitivali su se Bajern Minhen i Efes koji ga žele na svojim klupama prenosi "Mozzart Sport", prije svega jer su vidjeli kako je za kratko vrijeme uspio da podigne Partizan. Upravo to je i njima potrebno poslije loših sezona u Evroligi, a kao što je poznato Bajern će definitivno napustiti Svetislav Pešić, dok s druge strane Pablo Laso nije sasvim siguran da će zadržati posao.

Inače, Đoan Penjaroja je po dolasku u Partizan potpisao ugovor na godinu i po dana, odnosno saradnja je oročena do kraja sljedeće sezone. To znači da je Partizan sa njim planirao da formira ekipu za narednu sezonu, i već je počeo da radi na tome, pa će biti interesantno vidjeti šta će se dešavati poslije interesovanja Bajerna i Efesa.

"Svi klubovi koji su kontaktirali Penjaroju i njegove predstavnike dobili su identičan odgovor. Španac ima želju da ispoštuje dogovor koji je postignut sa klubom iz Humske i završi posao sa crno-bijelima, koje je po svim parametrima postavio na noge", navodi se u tekstu "Mozzart Sporta" koji ističe da će se više znati po okončanju aktuelne sezone, gdje Penjaroja ipak ima ozbiljan zadatak da crno-bijele odvede do pehara u ABA ligi i KLS.

Podsjetimo, Penjaroja je mnogo toga promijenio u Partizanu, prije svega je "posložio" uloge i na kraju je imao učinak od 8-12 u Evroligi, uz pobjedu nad "vječitim" rivalom Crvenom zvezdom.