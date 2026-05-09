Unikaha je osvojila bronzu u FIBA Ligi šampiona.

Borba za treće mjesto u FIBA Ligi šampiona bila je kao finale - do posljednjeg trenutka napetost je bila u vazduhu, a na kraju je meč Unikaha - Tenerife završen pobjedom ljubičasto-zelenih 85:80. Derbi španskih timova lako je mogao da pripadne i iskusnom Petiju Milsu koji je bio sjajan sa 23 poena i 53 posto uspješnosti iz igre, ali je Unikaha u ključnim mementima donosila prave odluke, dovoljne za bronzanu medalju.

Iako početak nije nagovještavao spektakl, utakmica za treće mjesto bila je više nego zanimljiva. Iskusni Peti Mils, kao i Giorgi Šermandini bili su pravi užitak na terenu, iako imaju 37 godina - vodili su tim, a Amerikanac je bio taj koji je u važnim momentima prve dionice davao koševe za Terenife. Na drugoj strani Kilija Tili bio je taj koji je vodio Unikahu dok je Olek Balcerovski uglavnom sa linije penala smanjivao zaostatak.

Na kraju, Unikaha je uspjela da povede poslije prve dionice, ali je već u drugoj rival pokazao bolju igru. Osvojio ju je 23:17, a Šermadini je bio lider na terenu dok mu je Fernandez pomagao za prelazak u vođstvo. Ipak, igrači Tenerifa nisu uspjeli da održe prednost, igralo se uz mnogo uspona i padova oba tima, pa je tako Unikaha poslije velikog odmora imala seriju od 15:2 i samim tim stigla je do prednosti od 54:50.

Tako se igralo i u nastavku, ekipe su se neprestano smjenjivale u vođstvu i činilo se da će iskustvo Tenerifa donijeti i pobjedu. Međutim, dvije trojke i poeni sa linije penala minut prije kraja susreta bili su jasan znak da će Unikaha slaviti, a onda je uslijedila trojka Fernandeza koja je 34 sekunde prije kraja meča pokvarila planove i donijela zaostatak Tenerifa od 82:80. Pokušao je Peti Mils sa sedam metara da smjesti trojku 13 sekundi prije kraja susreta i tako unese uzbuđenje, ali je promašio i omogućio Unikahi da se okiti bronzom u FIBA Ligi šampiona.

Čejs Odidži je vodio Unikahu sa 15 poena, Tili je postigao 13 i šest skokova, a Tajler Kalinoski 12, dok je Balcerovski susret završio sa 11. Na drugoj strani je Peti Mils ubacio 23, a Šermadini 14, dok je Fernandez postigao 13 poena, a Fran Guera 10.

