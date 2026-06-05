Uprava policije obavještava građane da će saobraćaj na putnom pravcu Podgorica – Cetinje – Budva, kao i na području Opštine Tivat, biti u potpunosti normalizovan i otvoren za nesmetano odvijanje danas, 05.06.2026. godine, nakon 20.00 časova.

Izvor: Uprava za saobraćaj

Nakon navedenog termina neće biti na snazi posebne saobraćajne restrikcije ranije uvedene povodom održavanja Samita EU – Zapadni Balkan.

“Zahvaljujemo građanima na strpljenju, razumijevanju i saradnji tokom realizacije ovog značajnog međunarodnog događaja”, zaključili su.