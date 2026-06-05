Slovačka – Crna Gora 2:2

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora je u Košicama odigrala borbenu i disciplinovanu utakmicu protiv Slovačke i upisala remi koji ostavlja pomiješane emocije – žal za pobjedom, ali i dosta razloga za optimizam.

"Sokoli" su dva puta vodili i pokazali da mogu da igraju ravnopravno sa jakim evropskim rivalom, ali je domaćin oba puta uspio da se vrati u meč.

Slovačka je izjednačila u 74. minutu - Igor Vujačić je pokušao da izbaci loptu, ali je pogodio Ondreja Dudu, koji je savladao Miša Dubljanića za 2:2.

66. minut - Osmajić vrlo sigurno pogađa sa 11 metara. Preokret “sokola” u Košicama!

U finišu 1. poluvremena Crna Gora stiže do izjednačenja nakon sjajne akcije cijelog tima i odlične realizacije Milutina Osmajića u 44. minutu.

Slovačka vodi od 4. minuta. Perović je loše ispucao loptu, a Boženik reagovao kao pravi napadač i matirao Dubljanića.

Iako je pobjeda izmakla u završnici, Crna Gora je ostavila utisak ekipe koja je kompaktna, borbena i sve sigurnija u svoju igru, što je dobar znak pred nastavak takmičarskih obaveza i Ligu nacija.