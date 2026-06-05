Saša Zverev će igrati protiv Flavija Kobolija u finalu Rolan Garosa pošto je Mateo Arnaldi predao drugo polufinale

Izvor: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia

Flavio Koboli će igrati prvo finale grend slema u karijeri. Za titulu na Rolan Garosu će se boriti protiv Saše Zvereva i to tako što je polufinale prošao bez borbe. Njemu je sunarodnik Mateo Arnaldi predao meč zbog virusne infekcije, nije u stanju da izađe na teren.

To znači da će Koboli da bude odmorniji za nedjelju kada će odmjeriti snage sa Sašom. Biće to njihov peti duel, Nijemac je tri puta slavio, ali ga je Italijan dobio u polufinalu Minhena ove godine baš na šljaci (6:1, 6:4).

Nažalost, ovo su loše vijesti i za sve one navijače koji su platili papreno karte za drugo polufinale i koji su se nadali spektaklu na stadionu "Filip Šatrije". Ostaje da se vidi i kako će organizatori Rolan Garosa da reaguju na to i da li će ponuditi neku vrstu refundacije.

Nego, da se vratimo na tenis. Ko god podigne pehar u nedjelju biće mu to prvi grend slem trofej u karijeri.

"Vrti mi se u glavi, povraćao sam"

Due to a viral illness, Arnaldi has been forced to withdraw from his semi-final match against Cobolli.



Get well soon, Matteo#RolandGarrospic.twitter.com/SHlbOZvY3i — Roland-Garros (@rolandgarros)June 5, 2026

Mateo Arnaldi došao je na konferenciju za medije i pokušao je da objasni novinarima šta je problem i zašto nije mogao da izađe na teren.

"Tokom noći sam počeo da se osjećam loše, imao sam stomačne probleme još za večerom. Usred noći sam se probudio, povraćao. Probao sam da spavam, pa sam opet ustao da povraćam. Došao je doktor, nadao sam se da sam samo nešto loše pojeo, ali čim bih nešto stavio u usta morao sam u toalet. Teško mi je mnogo. Nisam htio da odustanem od prvog grend slem polufinala, ali mi se vrti u glavi svaki put kada ustanem...", ispričao je Arnaldi.