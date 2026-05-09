Krilni centar Denvera Eron Gordon imao je lošu sezonu

Izvor: David Berding / Getty images / Profimedia

Da li će krilni centar Eron Gordon ostati u Denveru? Nije tako sigurno, jer je i potpredsjednik Denvera Džoš Kronki saopštio da bi svi igrači osim Nikole Jokića mogli da budu trejdovani.

Prošle sezone jedan od nosilaca igre Denvera propustio je veliki broj utakmica i, s obzirom na njegove ranije povrede, pitanje je da li će opet biti u stanju da "izgura" cijelu sezonu zdrav.

Isto tako, moraju se uzeti u obzir i njegove zasluge za šampionsku "kulturu" Denvera i na njegov ogroman doprinos osvajanju istorijske titule 2023. godine. Uzimajući sve to u obzir, kao i njegovu tešku porodičnu priču - pogibiju njegovog rođenog brata, Kronki je na početku razgovora priznao da mu je jedan od omiljenih košarkaša, ali i ljudi.

"Mislim da je Eron jedan od omiljenih ljudskih bića na kojem sam naletio u svim sportskim klubovima (koje porodica Kronki posjeduje). To kroz šta je prošao kao čovjek od kada smo postali šampioni je tragično za svakog ko se suoči sa tim stvarima. Ipak, veoma je zahtjevno to što on prolazi i šta sve čini za svoju porodicu. Moramo da mu pomognemo da bude bolji, to je apsolutno. Moramo da pričamo o tome i da se pogledamo u ogledalo i da kažemo 'Ej-Dži, kako možemo da ti pomognemo?"

"Kada je zdrav, svi izgledamo bolje. Počev od mene, pa do osoblja u sali za treninge. Ej-Dži je divna osoba i pred nama su izazovni razgovori, na kojima ćemo pričati o tome kako svi možemo da postanemo bolji. Mislim da je dobra stvar za našu grupu to što se uvijek gledamo u oči i izazivamo jedni druge. Svi želimo da budemo sjajni i da osvojimo još jednu titulu, za sve naše navijače - u Denveru i širom svijeta."

Eron Gordon je pod ugovorom do 2029. godine, a sljedeće sezone zaradiće 31,9 miliona dolara.