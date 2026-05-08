Košarkaši Valensije uspjeli su da pobijede Panatinaikos tri puta u OAKA areni ove sezone. Žan Montero odigrao je još jedan nevjerovatan meč.

Košarkaši Valensije napravili su veliki podvig, pošto su nadokadili dva brejka zaostatka u četvrtfinalnoj seriji protiv Panatinaikosa, pa će majstorica u Španiji odlučiti ko će biti poslednji putnik na Fajnal-for Evrolige. Gledali smo novu dramu španskog i grčkog tima, ali je tim koji važi za najveće iznenađenje ove sezone u Evroligi nslavio sa 86:89.

Španski tim je ušao izuzetno motivisano na parket krcate "OAKA" arene i odmah su rivalu stavili do znanja da žele da vrate seriju kući. Izabranici Pedra Martineza su igrali sjajano i već u prvom periodu imali maksimalnih +11. U ovim momentima domaćim košarkašima ništa nije polazilo za rukom, mučili su se na šutu i u organizaciji napada i brzo su ušli u paniku.

Rasla je prednost Valensije u drugoj dionici do +15, ali pred sam finiš prvog poluvremena košarkaši Panatinaikosa prave pritisak i odlaze na velilki odmor sa pristojnim zaostatkom - 37:44. Najbolji pojedinac na terenu je bio ko drugi nego Žan Montero koji je u prvih 20 minuta košarke dao čak 16 poena.

Sredinom treće dionice grčki tim stiže do preokreta, najviše zahvaljujući Kendriku Nanu koji je tokom ovog perioda dao tri trojke. Međutim, Valensija je uspjela da povrati prednost pred poslednjih 10 minuta košarke - 56:60.

Zakuvalo se na startu poslednje četvrtine, ali košarkaši Panatinaikosa i dalje nisu ništa mogli da pogode, a posustali su i u odbrani. To su gosti iskoristili i stigli do velikih +9, ali nije moglo bez drame u nastavku...