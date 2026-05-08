Košarkaši Budućnost Volija će morati da igraju majstoricu četvrtfinala AdmiralBet ABA lige jer su u drugom meču, u gostima, poraženi od Kluža 94:90.

"Plavi" će opet protiv Kluža igrati utakmicu sezone, a majstorica je na programu naredne sedmice u Podgorici.

"Čestitam Klužu, zasluženo su pobijedili. Igrali su njihovu igru, jer smo im mi to dopustili, primili smo previše poena. To je glavna stvar - bez agresivnosti, bez kontakta ne možete da pobijedite Kluž. Moramo sebe da gledamo, da analiziramo, da budemo spremni da se barem 'potučemo', da majstoricu odigramo agresivno", rekao je nakon meča trener Budućnosti, Andrej Žakelj i rekao da je Oleksandar Kovlijar ovu utakmicu propustio zbog povrede stopala.