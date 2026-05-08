Košarkaši Budućnost Volija su izgubili od Kluža u Rumuniji (94:90), pa 14. maja na svom terenu igraju meč bez prava na grešku – pobjedom idu među četiri najbolja, porazom završavaju abaligašku sezonu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Igraće se majstorica za plasman u polufinale ABA lige.

“Plavi” su odigralin veoma loš meč u odbrani, tome u prilog govore i 94 primljena poena, ali su imali svoje šanse.

Na poluvremenu su vodili 47:44, dobro počeli i u 3. četvrtini, ali onda je napad Kluža jednostavno odnio pobjedu protiv napadača izabranika Andreja Žakelja.

Viđena je drama u finišu, Budućnost je gubila 91:88 na 100 sekundi do kraja, onda smanjila na 91:90 i imala dva napada da preokrene, ali ih je olako propustila.

Kluž je taj poklon znao kako da iskoristi pa je Rasel na isteku napada svoje ekipe, na osam sekundi do kraja utakmice, preko Butsijela pogodio trojku kojom je stavio tačku.