Trener KK Zlatibor Strajin Nedović oglasio se posle poraza od Zvezde u majstorici u Pioniru

Trener KK Zlatibor Strajin Nedović oglasio se nakon ubjedljivog poraza svog tima od Crvena zvezda u majstorici četvrtfinalne serije KLS, odigranoj u dvorani „Pionir“.

Crveno-bijeli su slavili sa čak 116:62, odnosno 54 poena razlike, demonstrirajući kvalitet tokom svih 40 minuta igre.

„Čestitam Zvezdi zasluženu pobjedu. Kao što sam rekao i poslije prve i druge utakmice, naša pobjeda bila je veliko iznenađenje. To je ekipa mnogo kvalitetnija od nas. Igrali su svih 40 minuta presing, uspjeli su da pobijede Zlatibor 50 razlike. Mogli smo da izgubimo 50 ili 80 poena razlike, nama je vrlo važna stvar to što se desilo u Čajetini. To je veoma važno za malo mjesto i klub koji osam godina pravi sjajne rezultate na svom nivou“, rekao je Nedović.

On je posebno istakao istorijski uspjeh svog tima u prethodnom meču.

„Svojoj ekipi bih čestitao, pokazali su veliko srce, pogotovo u velikoj utakmici. To je za nas istorijska pobjeda u 50 godina dugoj tradiciji Zlatibora. Velike čestitke mojoj ekipi, a Zvezdi želim puno sreće u nastavku takmičenja“, dodao je trener Zlatibora.

Uprkos teškom porazu, iz tabora Zlatibora poručuju da će se više pamtiti velika pobjeda iz Čajetine nego ubjedljiv poraz u Beogradu.

"Zamislite da se desilo u Pioniru, bilo bi 10 puta gore"

Nedović je bio upitan i za incidente iz petka, odnosno sukob između igrača Crvena zvezda Nikola Kalinić i njegovog košarkaša Matej Čibej, ističući da odgovornost vidi na strani protivničkog igrača.

„Naravno da je sramota i nije smjelo da se desi. Ako pogledate u prethodna dva dana odakle je krenulo i na koji način je došlo do svega toga, mislim da je to najveća sramota. Sve što se desilo poslije toga je posljedica. Niko ne očekuje da poslije onoga što se desilo na terenu i poslije dva udarca našeg igrača publika aplaudira. Naravno da nije, već se ponašala shodno tom trenutnom stanju. Zamislite da se to desilo u Pioniru, bilo bi deset puta gore“, rekao je Nedović.

Trener Zlatibora pružio je punu podršku svom igraču.

„Apsolutno ne osuđujem Čibeja. Matej Čibej je sjajan momak. Imamo tradiciju da igramo sa jednim ili dva slovenačka igrača i sa tim ćemo nastaviti. On nema krivicu, ima našu punu podršku – i mene kao trenera i cijelog kluba“, poručio je Nedović.