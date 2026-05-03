Avion u kome je bio vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj morao je prinudno da sleti.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva gube od Real Madrida sa 2:0 u četvrtfinalnoj seriji Evrolige, a naredne dvije utakmice biće odigrane u Bugarskoj, gdje je izraelski tim domaćin zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku. Dramatična i opasna situacija dogodila se vlasniku Hapoela Oferu Janaju, pošto je njegov avion morao prinudno da sleti u Barselonu.

Kontroverzni biznismen se vraćao privatnom letjelicom iz Madrida, ali je usledilo prinudno i hitno sletanje zbog jata ptica koje je napravilo ozbiljna oštećenja na avionu. Srećom, sve se dobro završilo i nije bilo povrijeđenih.

Sam Janaj je bio uznemiren zbog ove situacije, ali je to protumačio kao Božiji znak.

"Ovo je onaj 'jedan u milion događaj'. Srećan sam što su svi na bezbjednom. Možda je ovo Božiji način da nam poruči da serija protiv Reala još uvijek nije gotova", poručio je Janaj za MozzartSport.

U centru pažnje tokom duela u Madridu

Kamere su snimile Izraelca kako čita knjigu tokom utakmice Reala i Hapoela, što je privuklo dosta pažnje. Nije poznato da li u pitanju neka verska knjiga ili neka obična literatura, ali je Ofer bio i te kako fokusiran u momentima kada se na terenu odvijala prava drama.

U svakom slučaju, Janaj je jako zanimljiv košarkaškoj javnosti, što zbog smjelih izjava, tako i zbog ponašanja na utakmicama. U jednom momentu je seo na bicikl i vežbao iza klupe, pa je tako pokušavao da umiri živce...