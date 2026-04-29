Real Madrid upisao je ubjedljivu pobjedu protiv Hapoel Tel Aviva u Španiji na startu plej-of serije.

Real Madrid poveo je u plej-of seriji Evrolige protiv Hapoel Tel Aviva. U španskoj prestonici je odneo pobjedu - 86:82. U meču koji je izazvao mnogo polemike, jer je prvenstveno trebalo da se odigra pred praznim tribinama, tim Serđa Skariola je slavio.

Bilo je dosta policije, obezbeđenja, ljdui zaduženih za bezbjednost i u takvim uslovima je domaćin uspio da slavi. Bio je španski tim bolji u većem dijelu meča, imao je i "+20" (46:26). Gosti su uspijeli da se vrate u samoj završnici, da učine meč zanimljivim kada su prišli na samo četiri poena minusa (86:82), ali ne i da dođu do velikog preokreta.

Koliko je bilo tenzije i nervoze moglo je da se vidi i po tehničkim greškama. Zbog svega toga je Ilija Belošević isključio trenera Dimitrisa Itudisa na sedam minuta prije kraja kada mu je dao drugu tehničku (77:64). Tvrdio je Grk da je Andreas Feliz napravio faul u napadu, žustro je protestovao i morao je da napusti klupu.

Ono što bi moglo da bude problematično za Real jeste povreda Vlatera Tavaresa koji je igrao samo tri minuta i čekaju se dodatni pregledi da bi se ustanovilo da li će moći da pomogne ekipi. Podsetimo, na fajnal-for u Atini ide ekipa koja prva dođe do tri pobjede u seriji.

Kada je lista strelaca u pitanju najbolji kod pobjednika bili su Fakundo Kampaco (21, 0/5 za dva, 6/9 za tri), Trej Lajls (13, 6sk9 i Mario Hezonja (11, 5as, 4sk). Na drugoj strani je Entoni Blejkni bio najbolji (25, 6/11 za tri), pratili su ga Den Oturu (20, 13sk) i Vaislije Micić (15, 7sk, 2as, 6 izg.l).