Lejkersi izbacili Hjuston iz plej-ofa predvođeni nevjerovatnim Lebronom Džejmsom.

Večni Lebron Džejms u 42. godini je uveo Lejkerse u 2. rundu plej-ofa Zapada. U šestoj, odlučujućoj utakmici serije protiv Hjustona, vodio je ekipu do pobjede protiv 98:78, ubacivši 28 poena. U odsustvu povrijeđenog Luke Dončića kroz čitavu seriju, "Kralj" je uradio ono što radi decenijama - stavio je svoj tim na leđa i uveo ga u sljedeću rundu. Tamo će imati mnogo teži posao, jer će protivnik Lejkersima biti aktuelni šampion i najbolji tim lige - Oklahoma.

Dominantnim nastupom i vođstvom od početka do kraja utakmice, Lejkersi su prvi put od 2023. godine ušli u drugu rundu. Te sezone su u finalu Zapada izgubili od Jokićevog Denvera, koji je snažno koračao ka NBA tituli, koju je i osvojio.

Uz Džejmsa je najefikasniji među Lejkersima bio Rui Hačimura sa 21 poenom (pet trojki), a u Hjustonu su najviše poena ubacili Ejmen Tompson (18) i Alperen Šengun (17). Iako su Roketsi (bez povrijeđenog Kevina Durenta) uspjeli da smanje zaostatak u seriji sa 0-3 na 2-3. To je bilo sve od njih u ovom plej-ofu. Šutirali su jako loše (35 odsto iz igre, 5/28 za tri) i nisu uspjeli da odgovore na odlučujući nalet Lejkersa, seriju 27:3, sredinom druge četvrtine.

U noći za nama Toronto je izborio majstoricu čudesnom trojkom Ar-Džej Bereta, a isto je učinio i Detroit, ubjedljivo pobijedivši Orlando (93:79), za skor 3-3 i u toj seriji.