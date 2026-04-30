Tri dana nakon što su obezbijedili opstanak u ABA ligi, izabranici Petra Mijovića su uprkos lošem početku meča, uspjeli da potvrde kvalitet u susretima protiv polufinaliste ABA 2 lige i zakažu finale protiv najboljeg tima u Crnoj Gori, Budućnosti.

Košarkaši SC Derbija boriće se za naslov crnogorskog šampiona, pošto su i u drugoj utakmici polufinalne serije protiv Sutjeske ostvarili trijumf – 83:97.

Sutjeska je imala igru i dobar ritam do sredine druge četvrtine, a onda se situacija na parketu okrenula. Gosti su do odlaska na odmor stigli do izjednačenja, nakon čega su u drugom poluvremenu diktirali tempo.

Nikšićani su, kao i u prvoj utakmici u Kući košarke, parirali u većem dijelu utakmice, ali na kraju je ponovo presudilo iskustvo “studenata”.

Dominirao je Mateo Drežnjak sa 32 poena, dok su po 18 dodali Nikola Pavlićević i kapiten Aleksa Ilić.

Na drugoj strani istakao se Balša Živanović sa 25 koševa.