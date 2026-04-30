Verbalni okršaj legendarnog Lebrona Džejmsa i Alperena Šenguna privukao je veliku pažnju u NBA ligi

NBA završnica postaje sve napetija, pa tako i sami igrači u nekim trenucima "gube konce". Ipak, zanimljivo je gledati faze kroz koje prolaze svi na terenu, pa čak i legendarni Lebron Džejms koji ima autoritet u najjačoj ligi na svijetu kao malo ko. Ipak, cilj opravdava sredstvo - pobjeda je bila imperativ, pa je Alperen Šengun pokušao da uznemiri rivala. Naravno, nije uspio.

Umjesto da naljuti "Kralja", Šengun je dobio lekciju. Sredinom posljednje četvrtine u susretu Los Anđeles Lejkersa i Hjuston Rokitsa, došlo je do verbalnog sukoba jednog od najboljih svih vremena i momka koji bi tek trebalo da se dokaže na najvećoj sceni. Lebron je iznudio faul i dok je stajao na liniji penala čuo je dobacivanje Alperena Šenguna.

"Not you... not you.. you don't say that.. you don't say that....you the only one that can't say that SOFT ASS TALL GUY"



-LeBron James to Alperen Şengünpic.twitter.com/ZjwZR3weUX — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod (@big_business_)April 30, 2026

Turčin je dobacio da je faul bio mekan, što je "Kralju" nikako nije dopalo, pa je riješio da se suprotstavi. Lebron je bio izričit, pa je Šengunu u lice rekao kako je igrač koji ponajviše dobija "sumnjive" faulove.

"Kažeš da je bio 'mekan faul'? To ovdje svako može da kaže, ali ne i ti... Ti si jedina osoba ovdje kojoj nije dozvoljeno da to kaže", odbrusio je Lebron.

Ipak, Lejkersi na kraju nisu uspjeli da ostvare pobjedu na domaćem terenu, Hjuston je slavio 99:93, ali "jezeraši" i dalje imaju prednost i vode 3:2 u seriji. Da li će se Lejkersi slaviti ili će Hjuston izjednačiti biće poznato u meču koji je u subotu ujutru na programu od 3.30.

Ujedno, ovo nije prvi put da se Šengun žalio zbog faulova. Nedavno je takozvani "bejbi Jokić" rekao i za srpskog košarkaša Nikolu Jokića kako je "bijeli medvjed" NBA lige. Tom prilikom aludirao je na zaštitnički nastrojene sudije kad je u pitanju Somborac.

"On je trostruki MVP. Siguran sam da ni on nije dobijao te kriterijume kada je bio mojih godina. Tako da, vremenom ću i ja doći do toga. Mnogo je radio da bi stigao tu gdje jeste i da bi dobio te pozicije u reketu. Ipak, to spušta drugog igrača, jer praktično ne možete ništa da uradite. On već pogađa teške šuteve, a kada uz to praktično ne smijete ni da ga dodirnete, jako ga je teško čuvati", dodao je Šengun poslije jednog od mečeva u tekućoj sezoni.