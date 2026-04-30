Saliju Nijang donio je odluku da napusti Evroligu i da naredne sezone igra na američkom koledžu. Dobiće veliku svotu novca za to.

Sve više igrača odlazi u Ameriku i bira opciju da igra na koledžu. Na toj listi našlo se još jedno ime - Saliju Nijang (22). Talentovani igrač Virtusa riješio je da ode iz najjače evropske lige i da se oproba na američkom univerzitetu. Odlučio je da krene tim putem.

Iz Italije stižu informacije o tome. Navodno je već obavijestio tim iz Bolonje koji će za to dobiti određeno obeštećenje, dok će on dobiti astronomsku zaradu. Na njemu je sada da odluči na koji će koledž da ode. Prednost u ovom trenutku imaju Univerzitet u Sjevernoj Karolini i univerzitet u Luizijani.

Nijang igra na poziciji krila, nastupa za reprezentaciju Italije i rođen je 14. maja 2004. godine. U prvoj evroligaškoj sezoni ostavio je odličan utisak pošto ima prosjek od 7,1 poen, pet skokova, 1,9 asistencija i 0,9 ukradenih lopti po meču. Igrao je prosječno 21 minut u elitnom evropskom takmičenju. Kada su u pitanju mečevi sa srpskim klubovima, Zvezdi je na dvije utakmice ubacio ukupno 11 poena (uz četiri skoka i tri asistencije), a Partizanu ukupno 16 (uz 10 skokova i tri asistencije).

Zašto odlazi tamo?

Saliou Niang has made his decision: he will play in the NCAA next season.



Virtus Bologna has already been informed and will receive a severance payment (to be agreed upon); the player will pursue his NBA dream directly from the US. The only thing left to decide is which…pic.twitter.com/Idl11kqmRv — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4)April 29, 2026

Situacija je prilično jasna. Američki univerziteti imaju opciju da ponude takozvane NIL ugovore. U pitanju su ogromne zarade za mlade igrače, nešto što ne bi mogli da dobiju na početku NBA karijere, a ni u Evropi.

Primjer za to je jedan od najboljih igrača Valensije Žan Montero koji je navodno dobio ponudu od četiri miliona dolara sa američkog koledža. Nije poznato još uvijek da li je sličnu ponudu dobio i Nijang, ali ako jeste, to je dovoljan razlog za odlazak. Primjera radi, Saša Vezenkov u Olimpijakosu ima platu od oko četiri miliona dolara, dok su najplaćeniji Vasa Micić i Kendrik Nan (preko pet miliona dolara).