Jokić nosi rukav na ruci, što može ukazivati na povredu. To i te kako utiče na njegovu igru u ključnim utakmicama plej-ofa.

Srpski košarkaš Nikola Jokić igra ispod svog nivoa u dosadašnjem dijelu plej-ofa NBA lige i mislilo se do sada da je jedini razlog za to fantastična odbrana Minesote, prije svega Rudija Gobera. Kada se pogleda statistika, Jokićevi procenti šuta - kao i neki drugi parametri - drastično su spušteni, ali izgleda da nije baš sve do protivnika.

Denver je pred "biti ili ne biti" u meču sa Minesotom u Mineapolisu objavio fotografiju na kojoj se vidi da Jokić nosi rukav na desnoj šuterskoj ruci, čak i dok se ukrcava na avion.

Jokic can't even roll his suitcase without an arm sleeve and ppl trynna tell me he's 100% healthy



Navijači njegovog tima ubijeđeni su da je ovo dokaz da je Nikola Jokić zapravo povrijeđen i da sve vrijeme igra u bolovima, pošto je malo čudno da nosi rukav na ruci čak i dok gura kofer. To bi objasnilo zašto je Jokić toliko ispod svog nivoa, posebno kada je šut za tri poena, dok se muči i sa dvojkama.

Jokić je ove sezone propustio mjesec dana košarke zbog hiperekstenzije koljena.

"Ne, sve je dobro", bilo je jedino što je Jokić rekao o svom fizičkom stanju tokom ovog plej-ofa, što nije ni iznenađenje jer se drži "one stare" da ne treba pričati o povredi i tražiti alibi, tako da ovo i nije prvi put da sakriva probleme.

Ostaje da se vidi da li će sve biti u redu sa njim u meču koji se igra u noći između četvrtka i petka od 3.30.

Kako igra Jokić u plej-ofu?

Na pet utakmica protiv Minesote do sada je Jokić prosječno bilježio 25,4 poena, 14 skokova i 9,4 asistencije i to ne djeluje zapravo toliko loše, međutim značajno su to popravile prva i posljednja utakmica u seriji - koje je dobio Denver. Takođe, ne treba zanemariti da Jokić šutira nikad više i nepreciznije - tek je na 42,2 odsto iz igre, što je posebno loše za centra.

Što se tiče šuta za tri poena, pogađa tek 1,2 od 6,2 šuteva (dakle ima pet promašenih trojki po meču). Ima i 3,8 izgubljenih lopti po meču.

Podsjetimo, regularni dio sezone završio je s prosjekom od 27,7 poena, 12,9 poena i 10,7 asistencija, uz 56,9 odsto iz igre.