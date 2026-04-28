Fudbalerka Brajtona u narednim godinama dobijaju stadion vrijedan 92 miliona eura, prvi u Evropi koji se gradi specijalno za neku žensku ekipu.
Jedan od najboljih engleskih klubova pokreće fudbalsku revoluciju! Nakon što su se plasirali u Premijer ligu i tokom prethodnih nekoliko godina se učvrstili kao njen siguran učesnik, u Brajtonu su povukli potez koji bi mogao u potpunosti da promijeni evropski fudbal. Danas je predstavljen projekat u okviru kojeg će Brajton izgraditi novi fudbalski stadion, odmah pored onog na kojem igra njihova muška ekipa - a to će biti prvo zdanje u Evropi koje je u potpunosti namenjeno ženskom fudbalu!
Predviđeno je da Brajton uloži čak 92 miliona eura u izgradnju ovog objekta, koji su već sada nazvali "Dom ženskog fudbala". Stadion će praktično biti naslonjen na postojeći objekat koji muški tim Brajtona koristi za mečeve u Premijer ligi, a dva stadiona biće povezana pešačkom stazom pa će odlazak sa jednog na drugi biti izuzetno lak.Izvor: X/JacobsBen/printscreen
Klub je krenuo u proces dobijanja neophodnih dozvola za izgradnju, a napravljen je i kompletan plan kada bi trebalo da budu završeni radovi. U Brajtonu se nadaju da će novi dom njihovog ženskog tima, kapaciteta od oko 10.000 mjesta, biti spreman za sezonu 2030/31.
Iako za sada nije potpuno jasno na šta se tačno misli, čelnici Brajtona u najavi izgradnje stadiona koriste frazu da će novi objekat biti "prilagođen fudbalerkama". Takođe, fokus će biti na čitave porodice koje zajedno dolaze na stadione, pa se očekuje da novi stadion u Brajtonu pruža mogućnost većeg uživanja od samog gledanja fudbalskih utakmica na njemu. Pogledajte kako je Brajton najavio izgradnju novog stadiona:
The Home of Women's Football is coming to Brighton and Hove.— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC)April 28, 2026
We are pleased to announce the development of the first stadium 'Built for her' in the UK and Europe. Coming season 2030/31. pic.twitter.com/3qTdb797ij
Klub smatra da je ovo pravi potez za ženski tim koji se takmiči u elitnom rangu, lokalnu zajednicu koja će dobiti još jedno mjesto za okupljanje, ali i kompletan ženski fudbal u Engleskoj. Djevojke koje nose plavo-bijeli dres Brajtona do sada su povremeno igrale na stadionu koji koriste njihove kolege iz muškog tima, ali su češće bile prinuđene da se sele u okolna mjesta i na manje kvalitetnim terenima odigravaju svoje najvažnije utakmice.
Kompletan projekat nimalo neće biti jeftin, ali Brajton smatra da je ovo korak koji pokreće revoluciju u evropskom fudbalu. Prije svega, Brajton je želeo da obezbijedi dom svojoj ženskoj ekipi, a zatim da čitavoj Evropi pokaže koliko bi fudbal u ženskoj kategoriji mogao da ima uticaja na lokalnu zajednicu.