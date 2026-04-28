Fudbalerka Brajtona u narednim godinama dobijaju stadion vrijedan 92 miliona eura, prvi u Evropi koji se gradi specijalno za neku žensku ekipu.

Jedan od najboljih engleskih klubova pokreće fudbalsku revoluciju! Nakon što su se plasirali u Premijer ligu i tokom prethodnih nekoliko godina se učvrstili kao njen siguran učesnik, u Brajtonu su povukli potez koji bi mogao u potpunosti da promijeni evropski fudbal. Danas je predstavljen projekat u okviru kojeg će Brajton izgraditi novi fudbalski stadion, odmah pored onog na kojem igra njihova muška ekipa - a to će biti prvo zdanje u Evropi koje je u potpunosti namenjeno ženskom fudbalu!

Predviđeno je da Brajton uloži čak 92 miliona eura u izgradnju ovog objekta, koji su već sada nazvali "Dom ženskog fudbala". Stadion će praktično biti naslonjen na postojeći objekat koji muški tim Brajtona koristi za mečeve u Premijer ligi, a dva stadiona biće povezana pešačkom stazom pa će odlazak sa jednog na drugi biti izuzetno lak.

Klub je krenuo u proces dobijanja neophodnih dozvola za izgradnju, a napravljen je i kompletan plan kada bi trebalo da budu završeni radovi. U Brajtonu se nadaju da će novi dom njihovog ženskog tima, kapaciteta od oko 10.000 mjesta, biti spreman za sezonu 2030/31.

Iako za sada nije potpuno jasno na šta se tačno misli, čelnici Brajtona u najavi izgradnje stadiona koriste frazu da će novi objekat biti "prilagođen fudbalerkama". Takođe, fokus će biti na čitave porodice koje zajedno dolaze na stadione, pa se očekuje da novi stadion u Brajtonu pruža mogućnost većeg uživanja od samog gledanja fudbalskih utakmica na njemu. Pogledajte kako je Brajton najavio izgradnju novog stadiona:

The Home of Women's Football is coming to Brighton and Hove.



We are pleased to announce the development of the first stadium 'Built for her' in the UK and Europe. Coming season 2030/31. pic.twitter.com/3qTdb797ij — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC)April 28, 2026

Klub smatra da je ovo pravi potez za ženski tim koji se takmiči u elitnom rangu, lokalnu zajednicu koja će dobiti još jedno mjesto za okupljanje, ali i kompletan ženski fudbal u Engleskoj. Djevojke koje nose plavo-bijeli dres Brajtona do sada su povremeno igrale na stadionu koji koriste njihove kolege iz muškog tima, ali su češće bile prinuđene da se sele u okolna mjesta i na manje kvalitetnim terenima odigravaju svoje najvažnije utakmice.

Kompletan projekat nimalo neće biti jeftin, ali Brajton smatra da je ovo korak koji pokreće revoluciju u evropskom fudbalu. Prije svega, Brajton je želeo da obezbijedi dom svojoj ženskoj ekipi, a zatim da čitavoj Evropi pokaže koliko bi fudbal u ženskoj kategoriji mogao da ima uticaja na lokalnu zajednicu.