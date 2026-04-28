Košarkaši Budućnosti savladali su Mornar u Baru 103:76 i bez problema završili polufinalnu seriju, uz kontrolu utakmice od samog početka.

Podgoričani su već u prvoj četvrtini stekli prednost (27:17), a na poluvremenu otišli na velikih 57:36, pa je nastavak protekao bez neizvjesnosti.

Najbolji na meču bio je Zoran Nikolić sa 29 poena i 13 skokova, uz dominantnu partiju u reketu, dok je Flečer Megi dodao 26 poena, a Jogi Ferel 15 poena i 10 asistencija.

Kod Mornara je najefikasniji bio Talon Mejson sa 22 poena, ali domaći tim nije imao dovoljno raspoloženih igrača da ozbiljnije ugrozi Budućnost.

Podgorički tim sada čeka boljeg iz duela Sutjeske i SC Derbija u finalu.